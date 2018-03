ELN anuncia cessar-fogo de ações militares durante eleições legislativas na Colômbia

BOGOTÁ - A guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN), cujos diálogos de paz com o governo da Colômbia estão congelados, anunciou um cessar-fogo de suas atividades armadas durante as eleições legislativas que serão realizadas no dia 11 de março no país.

"O Exército de Libertação Nacional (ELN) realizará um cessar das operações militares ofensivas, entre os dias 9 e 13 de março próximos", indicou o grupo rebelde em um comunicado divulgado nesta segunda-feira, 26.

A última guerrilha da Colômbia também defendeu a retomada dos diálogos de paz com o governo de Juan Manuel Santos, congelados no fim de janeiro pelo presidente depois de uma ofensiva rebelde contra delegacias que deixou oito agentes mortos e dezenas de feridos.

"A agenda deve continuar se desenvolvendo com rigor e rapidez (...) para buscar um acordo que supere os confrontos armados e acerte transformações na busca de uma Colômbia em paz e igualdade", acrescentou.

Santos suspendeu as conversas, instaladas em Quito há um ano, depois de um ataque guerrilheiro iniciado horas depois do fim da primeira trégua bilateral com o grupo em meio século de conflito. "Este é o tipo de gesto que nós estávamos pedindo", afirmou o chefe de Estado à emissora LaFM.

Santos assegurou também que vai estudar o comunicado e depois tomará uma decisão. Ambas as partes se mostraram dispostas a acertar um novo cessar-fogo e retomar os diálogos, mas a delegação governamental permanece na Colômbia.

"Propomos ao presidente Santos fixar uma data de início do Quinto Ciclo de conversações para que envie sua Delegação de Diálogo a Quito", assinalou o ELN no texto.

O presidente colombiano, ganhador do prêmio Nobel da Paz em 2016 por seus esforços para finalizar o confronto armado em seu país, busca alcançar com o ELN um acordo similar ao assinado no fim daquele ano com as Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), já desarmadas e transformadas no partido político Força Alternativa Revolucionária do Comum.

Depois do histórico pacto, a ex-guerrilha participará das eleições legislativas de março e das presidenciais de maio, nas quais os colombianos elegerão o sucessor de Santos.

Os ex-guerrilheiros têm garantidos 10 cadeiras no Congresso, apesar de terem de participar igualmente da votação, segundo o combinado depois de quatro anos de negociações em Havana.

Santos, que em agosto conclui seu segundo mandato de quatro anos, está impedido por lei de se candidatar a outro período presidencial. A Colômbia quer colocar um fim ao conflito armado que em meio século deixou cerca de oito milhões de vítimas entre mortos, desaparecidos e deslocados. / AFP