ELN anuncia libertação de estrangeiros seqüestrados O Exército de Libertação Nacional (ELN) anunciou nesta segunda-feira que a partir da próxima semana libertará os sete estrangeiros seqüestrados no norte da Colômbia há 45 dias. Os sete estrangeiros foram seqüestrados pelo ELN em 12 de setembro na Cidade Perdida, uma área arqueológica da Serra Nevada de Santa Marta, no litoral do Caribe colombiano. Para libertar os reféns, o ELN exige a presença de um representante da ONU, de uma comissão da igreja e de seu porta-voz, que está preso. O espanhol Asier Huegun Echeverrí deverá ser o primeiro a ser libertado. Depois, os outros seis seqüestrados - quatro israelenses, um inglês e uma alemã - devem ser postos em liberdade.