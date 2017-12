ELN anuncia libertação de policiais seqüestrados O rebelde Exército de Libertação Nacional (ELN) anunciou a libertação nesta quarta-feira de dois policiais que estão em seu poder há cerca de um mês no sudoeste da Colômbia. O porta-voz da guerrilha esquerdista, Juan Carlos Cuellar, confirmou que os agentes da Polícia Carlos Calderón e Vladimir García serão entregues a uma comissão amanhã. Fazem parte dessa comissão membros do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, do escritório do Alto Comissariado para a Paz, do governo de Nariño, da Igreja Católica e dos países que acompanham o processo de conversas do Governo com o ELN. A libertação, segundo Cuellar, acontecerá no município de Samaniego, em Nariño, nas proximidades da localidade de Barbacoas, onde os policiais foram seqüestrados.