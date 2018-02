ELN critica novo presidente colombiano O Exército de Libertação Nacional (ELN) advertiu hoje sobre o clima beligerante que tomou conta do país depois da vitória eleitoral de Álvaro Uribe. "Hoje, em nosso 38º aniversário, reafirmamos nossa disposição de construir uma nova pátria, mantendo em alta a dignidade e a soberania popular. No lugar do consenso dos belicosos, devemos consolidar o consenso dos democratas", diz um comunicado rebelde divulgado pela Internet. A segunda guerrilha mais importante da Colômbia assegurou que Uribe, que assume a presidência em 7 de agosto, tem uma concepção "autoritária", que se traduzirá na "militarização da vida política e social". O ELN afirma também que o presidente recém-eleito é muito afinado com o "pensamento reacionário" do presidente americano George W. Bush, e que suas propostas de aumentar os impostos para financiar o gasto militar pode gerar "a guerra suja e o terrorismo de Estado". Ao contrário dos paramilitares e das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), o ELN não foi incluído na lista de organizações terroristas elaborada pela União Européia no mês passado.