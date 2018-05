Elton John é pai de bebê nascido em barriga de aluguel

A notícia foi divulgada na noite de ontem no site da US Magazine e confirmada pela assessoria de imprensa do cantor em Los Angeles. Zachary é o primeiro filho de Elton John, de 62 anos, com Furnish, de 48, com quem está casado desde 2005.

Em comunicado conjunto, o casal disse à US Magazine que "Zachary está bem e é saudável" e que eles estão "extremamente felizes com este momento tão especial". As informações são da Associated Press.