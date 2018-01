Em 1991, Iraque estava prestes a construir a bomba atômica O Iraque estava a três anos de produzir uma bomba atômica antes da Guerra do Golfo, travada em 1991, revelou nesta terça-feira o segundo mais importante cientista do extinto programa nuclear de Saddam Hussein. Noman Saad Eddin al-Noaimi, um ex-diretor-geral do programa nuclear iraquiano, assegurou durante entrevista a The Associated Press que o país era capaz de produzir menos de 1kg de urânio altamente enriquecido antes da paralisação do programa. Calcula-se que uma bomba nuclear precise de pelo menos 10kg da substância para funcionar. "Produzir a quantidade adequada teria exigido pelo menos mais dois anos, em circunstâncias normais", comentou. "Adaptar a substância para seu uso em uma arma levaria mais um ano", prosseguiu. A entrevista foi concedida às margens de uma seminário realizado em Beirute, Líbano, para discutir as conseqüências da invasão do Iraque liderada pelos Estados Unidos em março de 2003. Al-Noaimi, que se aposentou no fim dos anos 90, disse que outros cientistas poderiam apresentar diferentes estimativas sobre quanto tempo o deposto regime de Saddam Hussein levaria para construir uma arma nuclear. "Essa é minha estimativa pessoal. Outros poderiam ser mais otimistas ou pessimistas, mas minha opinião é de que precisávamos de mais dois ou três anos naquela época, e isso se tudo transcorresse da forma adequada e as metas fossem alcançadas." A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) não dispõe de uma estimativa sobre o tempo que seria necessário para que o Iraque construísse uma bomba nuclear. Entretanto, a página da entidade na rede mundial de computadores destaca que, "em janeiro de 1991, apesar dos importantes passos para a construção de uma arma nuclear, os indícios mostravam que o Iraque não havia superado todas as etapas necessárias para a produção desse armamento". A AIEA, subordinada à Organização das Nações Unidas (ONU), informa que não há evidência de que o Iraque tenha produzido ou comprado clandestinamente materiais para a produção desses artefatos bélicos. Em um estudo assinado por Al-Noaimi e Jafar Dhia Jafar, pai do programa nuclear iraquiano, e apresentado ontem durante o seminário, os cientistas garantem que a maior parte das instalações nucleares iraquianas foi danificada ou destruída durante a Guerra do Golfo. De acordo com eles, cientistas, engenheiros e técnicos envolvidos nas pesquisas nucleares se dispersaram e o programa foi desmantelado a mando de Saddam. De acordo com eles, o Iraque nunca mais tentou reabilitar seu programa em busca de armas atômicas.