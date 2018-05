Em 2 meses, Níger já recebeu 36 mil refugiados da Líbia

Aproximadamente 10 mil pessoas chegaram à capital do norte do Níger, Agadez, em cerca de 50 caminhões entre sábado e ontem, incluindo mulheres e crianças. "Até 11 de abril, 36.300 pessoas, incluindo 33.800 nigerianos e 2.500 outras do oeste africano, fugindo da violência na Líbia, foram registradas em Agadez", afirma a rádio.

A Organização das Nações Unidas (ONU) espera cerca de 2 mil novas chegadas por semana no Níger, para os próximos três meses. Um país rico em petróleo, a Líbia é uma grande fonte de empregos para pessoas do oeste da África, muitas delas trabalhando irregularmente. Elas começaram a deixar o país em fevereiro, em meio aos protestos contra o governo de Muamar Kadafi. As informações são da Dow Jones.