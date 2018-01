Em 3 dias, EUA cancelam, desviam ou retêm 7 vôos Sete vôos internacionais com destino ou partida nos Estados Unidos foram desviados ou cancelados em virtude dos temores de ataque terrorista, desde 31 de dezembro. Na quarta-feira, dia 31, um vôo da British Airways de Londres para Washington ficou detido por horas no Aeroporto Internacional Dulles, enquanto o FBI interrogava os passageiros; no mesmo dia, um vôo da AeroMexico, da Cidade do México para Los Angeles, foi cancelado. Na quinta-feira, foram cancelados dois vôos da British Airways - uma de Londres para Washington e o outro, de Washington para Londres. Um jato da AirFrance, com destino a Nova York, foi desviado para o Canadá, para que a bagagem fosse revistada. Um outro vôo da British Airways, de Washington para Londres, foi retido e os passageiros passaram por novas verificações de segurança. Nesta sexta-feira, mais um vôo de Londres a Washington da British Airways foi cancelado.