Em 4 meses, Obama gasta US$ 250 mi Chamativos e onipresentes, os anúncios televisivos de campanha custaram mais do que muitas companhias gastam para vender seus produtos. Estima-se que Obama usou US$ 250 milhões apenas nos últimos quatro meses - o McDonald''s gasta US$ 588 milhões em um ano inteiro. McCain, com um orçamento mais modesto, investiu US$ 110 milhões desde o começo da campanha.