Em anúncio, Hillary volta a questionar experiência de Obama A pré-candidata democrata à Presidência dos EUA Hillary Clinton colocou no ar na sexta-feira um novo anúncio em que volta a questionar a experiência de seu adversário Barack Obama para lidar com crises de segurança nacional. No mesmo dia, pesquisas mostraram que Obama avança sobre o eleitorado de Hillary em Texas e Ohio, Estados que realizam disputas decisivas na semana que vem. O novo anúncio, veiculado no Texas, mostra crianças dormindo placidamente enquanto um narrador diz: "São 3h da manhã, e seus filhos estão dormindo em segurança. Mas há um telefone na Casa Branca e ele está tocando. Algo está acontecendo no mundo. Seu voto vai decidir quem atende essa ligação." Hillary vem dizendo que estaria preparada "no primeiro dia" para lidar com crises graves, como a dos atentados de 11 de setembro de 2001. A senadora, que há poucos meses era considerada favoritíssima, precisa vencer com boa vantagem no Texas e em Ohio para manter as chances de ser indicada candidata democrata à Casa Branca. A campanha de Hillary recebeu uma injeção de ânimo com a notícia de que as doações para ela em fevereiro atingiram 35 milhões de dólares, um recorde. Mas Obama deve divulgar em breve cifras superiores relativas ao mesmo mês. O senador reagiu ao novo anúncio da rival durante discurso a veteranos de guerra em Houston. Segundo ele, a propaganda toca numa questão legítima, mas que já teria sido respondida em 2002, quando com o voto dela o Senado autorizou a invasão ao Iraque, o que Obama considera um erro. "Eu nunca verei a ameaça do terrorismo como uma forma de assustar votos [eleitores], porque é uma ameaça que deveria unir este país em torno de nossos inimigos comuns. Essa é a avaliação que precisamos às 3h da manhã", afirmou. Uma nova pesquisa Reuters/C-SPAN/Houston Chronicle, divulgada na sexta-feira, mostra Obama ligeiramente à frente no Texas (48-42 por cento) e em empate técnico em Ohio (44-42 por cento para Hillary). Até recentemente, ela tinha vantagem superior a 10 pontos percentuais em Ohio. Na disputa republicana, John McCain tem larga vantagem sobre os rivais Mike Huckabee e Ron Paul em ambos os Estados. Com os delegados que McCain acumulou até agora, já é praticamente certo que seja o vencedor da convenção nacional do partido, em setembro. A campanha de Hillary organizou uma teleconferência para dizer que Obama deve se considerar em apuros caso não obtenha vitórias expressivas em Ohio, Texas, Rhode Island e Vermont (que também votam na terça-feira). "Se, dado o manto de favorito [sobre Obama], com enormes recursos financeiros dados a ele, eles não conseguirem ganhar esses Estados, isso passa um sinal muito claro de que os democratas querem que esta campanha continue e que há alguma insatisfação com a campanha do senador Obama", disse Howard Wolfson, porta-voz da candidata. (Reportagem adicional de John Whitesides e Deborah Charles)