Em ato de fé, ex-rebeldes voltam para Ruanda

Leonard Hakorimano, sua mulher e os dois filhos espremem-se no ônibus lotado que logo os deixará entregues a uma nova vida repleta de incertezas. "De onde você está vindo?", perguntou um passageiro. "Do Congo", respondeu, referindo-se ao país onde se tornou um rebelde. "Quando você deixou Ruanda?", perguntou o passageiro. "Em 1994", disse Leonard. Tinha 16 anos e foi a última vez que viu sua família. Foi também o ano do genocídio de Ruanda, quando 800 mil membros da etnia tutsi e hutus moderados foram massacrados por extremistas hutus em 100 dias de violência. Como milhares de hutus que fugiram para a República Democrática do Congo (ex-Zaire) temendo retaliações, Leonard juntou-se aos rebeldes hutus de Ruanda, cujos líderes prometeram derrubar o governo dominado pelos tutsis. Para manter os recrutas na selva, os lideres rebeldes espalharam histórias terríveis sobre a vida das pessoas que voltaram para casa, dizendo que aqueles que retornassem seriam assassinados e em Ruanda não havia justiça. Mas no mês passado, Leonard, de 30 anos, estava entre as centenas de rebeldes que decidiram retornar. A decisão equivale a um ato de fé, de que conseguirá encontrar seu lugar em um país que luta para superar o legado do genocídio. O retorno desses homens reflete uma luta mais abrangente da sociedade ruandesa para formar uma identidade nacional mais sólida do que as separações étnicas que a destroçaram. O governo ruandês estimula o empenho. Os sobreviventes do genocídio são instigados a perdoar e viver em seus povoados ao lado de velhos assassinos, sem apontar alguém como um tutsi ou um hutu. Aos rebeldes que retornam, o governo abriu uma espécie de campo de treinamento para transformá-los em cidadãos-modelo. Ônibus lotados de ex-rebeldes chegam ao campo em Mutobo, uma área de prédios de chapas de ferro, espalhados em meio às verdes colinas próximas da fronteira ruandesa. Leonard passou alguns dias ali com sua família, antes de ser autorizado a ir para casa. A decisão de deixar o leste do Congo foi impulsionada pelas operações militares dos exércitos congolês e ruandês, iniciadas há dois meses, cujo objetivo é desmantelar os grupos rebeldes hutus, conhecidos como Forças Democráticas para Libertação de Ruanda. A operação provocou uma dispersão das milícias e centenas de combatentes alistaram-se para ser repatriados. Mas a decisão também é de caráter pessoal. "Eu pensava em minha família do outro lado e decidi voltar", disse Leonard. "Eu pensava, talvez eu morra, talvez sobreviva. Mas chegarei lá." Leonard achou estranha a vida no campo de Mutobo. Uma semana antes, comandava dezenas de rebeldes e agora assistia aulas sobre "como evitar a erosão do solo" e "como vencer a ideologia do genocídio". "Esqueça que você era um assassino no Congo", clamava o diretor do campo para quem chegava. Ao voltar para seu povoado, reencontrou a mãe, mas soube que seu pai foi assassinado e ocorreram muitos distúrbios. A casa da família foi destruída, parte das terras, perdida. "Essas coisas podem me obrigar a retornar ao Congo para lutar até morrer", disse.