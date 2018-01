Em atrito com Chávez, Calderón não quer ofensa pessoal O presidente mexicano, Felipe Calderón, disse na segunda-feira que os governos latino-americanos devem buscar estreitar relações sem desqualificações pessoais, numa aparente alusão ao venezuelano Hugo Chávez, com quem Calderón vem discutindo desde a semana passada. Chávez exigiu no domingo respeito por parte de Calderón, que criticou no Fórum Econômico Mundial de Davos as "economias do passado", nas quais "ações do Estado afetam os investimentos, como na Argentina, Bolívia, Venezuela e outros". Chávez disse que Calderón é um "cavalheirozinho" que segue os mesmos passos de seu antecessor, Vicente Fox, com quem o venezuelano também teve sérios atritos. "É indispensável que os governos sejamos capazes de expressar nossas coincidências e diferenças de uma forma madura e respeitosa, e analisar juntos as alternativas para nossos povos sem incorrer em desqualificações pessoais", disse Calderón na segunda-feira a jornalistas durante visita a Londres, sem citar Chávez. No ano passado, quando era candidato a presidente, Calderón se apresentava como um contraponto às políticas esquerdistas de Chávez. As relações entre México e Venezuela se deterioraram no final de 2005, quando Chávez chamou Fox de "filhote do império" por buscar um acordo de livre-comércio com os Estados Unidos. Os dois governos retiraram mutuamente seus embaixadores, que até agora não foram devolvidos. "O ocorrido na Venezuela, Bolívia e outros países, onde houve expropriações que os investidores consideram que atentam contra seu patrimônio, não deve ser uma percepção que englobe toda a região", disse Calderón em declarações publicadas no domingo ao jornal espanhol La Vanguardia. Calderón afirmou na segunda-feira, em entrevista coletiva ao lado do primeiro-ministro britânico, Tony Blair, que o debate na América Latina "não é em torno de pessoas ou governos, é em torno de políticas públicas". Chávez, que não esconde suas dúvidas sobre a legitimidade da eleição de Calderón, disse, em alusão a Calderón, que "esse cavalheirozinho parece que vai pelo mesmo caminho de Fox". "Como presidente do México, reitero meu profundo respeito a todos os povos e governos da América Latina sem exceção, e exorto a que avancemos não só no diálogo respeitoso, mas com fatos concretos que permitam construir uma região unida e próspera", afirmou.