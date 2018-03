Em audiência, Obama e McCain ficam atrás de vice-candidatos

O segundo debate em cadeia nacional de TV entre o republicano John McCain e democrata Barack Obama atraiu 63,2 milhões de telespectadores, ou 10 milhões a mais do que a audiência registrada no primeiro confronto entre os dois postulantes à Casa Branca, informou o Nielsen Media Research nesta quarta-feira, 8. Veja também: 'Quem é o real senador Obama?', questiona McCain em comício Site ironiza McCain por ter chamado Obama de 'aquele lá' Obama consolida imagem de líder em debate Galeria de fotos do debate Obama x McCain Entenda o processo eleitoral Cobertura completa das eleições nos EUA O número, porém, é menor do que os quase 70 milhões de telespectadores que assistiram ao debate entre os candidatos à vice-presidência nas chapas de McCain e Obama, a governadora do Alasca Sarah Palin e o senador por Delaware Joe Biden, respectivamente.