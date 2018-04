Em áudio, Bin Laden exige retirada de tropas francesas e ameaça matar reféns O líder da rede terrorista Al-Qaeda, Osama bin Laden, fez novas ameaças ao governo do presidente da França, Nicolas Sarkozy, e condicionou a libertação de reféns franceses à retirada dos soldados do país do Afeganistão. Em um áudio divulgado ontem pela rede de TV Al-Jazira, Bin Laden advertiu Sarkozy, afirmando que suas posições podem "custar caro" à França. "A recusa do presidente Nicolas Sarkozy em remover suas tropas do Afeganistão é uma luz verde para matar os reféns franceses", disse Bin Laden em referência aos cinco franceses sequestrados em setembro no Níger pela Al-Qaeda do Magreb Islâmico.