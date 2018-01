Em Bagdá, multidão protesta contra ocupação americana Milhares de pessoas tomaram as ruas de Bagdá nesta sexta-feira, dia equivalente ao domingo para os muçulmanos, para protestar contra o que consideram ocupação estrangeira do Iraque. Os manifestantes marcharam carregando bandeiras e cartazes dizendo "não à ocupação" e exigindo que a unidade do Iraque seja preservada. Um correspondente da BBC em Bagdá disse que foi a maior manifestação de nacionalismo árabe na cidade desde o fim da guerra e, segundo ele, mostra os fortes sentimentos provocados pela invasão do Iraque pelas forças lideradas pelos Estados Unidos. De acordo com o correspondente, houve momentos de tensão quando uma patrulha americana se deparou com um grupo de pessoas ajoelhadas na frente de uma mesquita. Ajuda humanitária As pessoas avançaram em direção aos soldados, mas um comandante ordenou a retirada. Os soldados haviam entrado na área das mesquita para distribuir ajuda humanitária. Os protestos foram liderados por um respeitado intelectual sunita, Ahmed Al-Kubaisi. Há relatos de que ele usou seu sermão para denunciar a invasão liderada pelos americanos, que, segundo ele, teria como propósito defender Israel. Veja o especial :