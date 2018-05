Em barracas, britânicos esperam por ''festa do século''

ENVIADA ESPECIAL / LONDRES

Quando o sol começa a aparecer na sempre cinza Londres e os sorrisos retornam para os rostos, os ingleses correm para as ruas, enchem parques e praças e fazem piqueniques na hora do almoço com seus lanches de atum ou de bacon, alface e tomate, como se estivessem comendo um banquete.

Ontem, o dia ensolarado, embora não tão quente, deixou o centro turístico lotado. Alguns decidiram até acampar bem no meio da cidade. Bom, parece que ali o motivo não era só o tempo aberto. Londrinos fanáticos pela realeza acampam desde terça-feira de manhã na frente da Abadia de Westminster, onde ocorrerá a cerimônia do enlace entre William e Kate.

Faith Nicholson, uma mulher obesa, de 49 anos e roupa de oncinha, chegou da Espanha ontem às 2 da manhã, passou em casa apenas para um banho e foi montar sua barraca na frente da igreja. Esse será o terceiro casamento real que ela acompanha. "Fui ao do príncipe Charles com a Lady Di. Foi maravilhoso, mas agora o interesse da imprensa e das pessoas está maior", compara. Faith acampou também para ver a cerimônia que uniu o príncipe Andrew e Sarah Ferguson, em 1986, e o funeral de Diana.

"Dou total apoio à família real", diz Faith, já dentro da barraca, repleta de tabloides, salgadinhos e chocolates. Mãe de dois rapazes com vinte e poucos anos, ela diz que eles entendem sua fixação, apesar de o mais velho ter ameaçado ir buscá-la. "Depois da morte da Lady Di, o interesse da juventude pela realeza caiu. Mas, quando William for rei, isso mudará." Três barracas adiante, uma prova de que Faith pode estar certa.

Na tenda de Barbara Murray, uma corretora de imóveis quarentona, três garotinhos sustentam bandeiras da Inglaterra e entusiasmados discursos pró-Windsor. "Eu adoro a rainha Elizabeth. Sem ela, nosso país e nossa história estariam destruídos", exalta-se Ashley, de 11 anos, mais velho da escadinha. Ele mal pode esperar para ver Kate e seu vestido. "Sei que ela estará linda. O príncipe William é muito sortudo", completa, com o consentimento dos dois irmãos, um de 10 e o outro de 8. A família Murray está acampada desde terça pela manhã.

Nem só de mulheres - e sua possivelmente arrastada prole masculina - vive a primeira fila da plebe na Igreja. Christopher Farrow, um desempregado de 50 anos, estendeu um cobertor azul-bebê na calçada, paramentou-se com bandeirinhas que levam fotos do casal e prepara-se desde a noite de terça-feira para o casamento. "A rainha apertou minha mão no ano passado, num festival de verão. Eu a conheço e quis prestigiar o casamento de seu neto", diz. "Não que eu seja um fanático pela monarquia. Eu só gosto deles!"

A uns 50 passos dali, na frente do Parlamento, manifestantes que acampam há muito mais tempo são ignorados pelo batalhão de repórteres e fotógrafos da abadia. Eles são partidários da paz, protestam contra as guerras do Iraque e do Afeganistão, ou por causas muito particulares, como é o caso do indiano Solomon K. Guntupalli. Numa barraca desde 14 de março, Guntupalli busca justiça depois de ter ficado seis anos preso, segundo ele, injustamente. As acusações contra ele são de posse de drogas ilícitas e intenção de vendê-las. Ele foi absolvido, mas quer agora entender porque ficou tanto tempo na prisão. "Minha raiva é da polícia, do governo. Respeito a família real britânica e não me importo de não estar recebendo tanta atenção quanto os seguidores da realeza", resigna-se. "Vou aproveitar para ver o cortejo também." Ninguém quer ficar de fora do casamento do século.

Apostas. As casas de jogos estão a cada esquina. É claro que um evento da proporção do casamento real tem grandes possibilidades de ganhos fáceis. Entre as figuras que já estavam na frente da Abadia de Westminster, Paddy Power era o mais elegante, com seu terno azul escuro. Carregava um cartaz com as seguintes propostas de aposta: "6 para 1 que o príncipe Phillip cai no sono; 5 para 1 que o príncipe William deixa cair o anel; 2 para 9 que vai chover (foi mal!)".

Em sua rede de casas de apostas, Power tem uma série de opções para quem quer fazer uma fezinha - e já recebeu, segundo ele, mais de 10 mil apostas, a maioria de mulheres. Quem aposta que Kate incluirá, entre suas promessas de casamento, a palavra "obediência"? Ou que a primeira a chorar na cerimônia será Carole, mãe da noiva? "Mas a que atrai mais jogadores é, de longe, sobre a cor do chapéu da rainha Elizabeth. Até esse momento, o amarelo está ganhando disparado."