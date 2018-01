Em Basra, hospital torna-se centro do ressentimento Nos dias normais, o Hospital Escola de Basra dispunha de muitos médicos para atender os pacientes. Nesta quarta-feira, entretanto, não havia nada de normal - muitos pacientes chegavam, e muitos dos médicos ficaram em casa. O mais importante centro médico de Basra, um dos três nesta cidade do sul do Iraque capturada recentemente pelas forças britânicas, está um caos. Seus médicos lutam para compensar a falta de material humano e tentam tratar as vítimas da guerra da melhor maneira que podem. Aqui, como em todos os hospitais, existem dor e profundos sentimentos. Mas há raiva, também - contra as forças britânicas, responsabilizadas pela vítimas inocentes e o caos nas ruas. "Pensávamos que quando eles entrassem na cidade, eles iriam preparar uma administração para assumir o controle", lembrou o médico Janan Peter al-Sabah, o cirurgião-chefe do hospital. "Não precisamos de água ou comida. O que falta é segurança e proteção", disse ele esta manhã. "Nossa mensagem para as tropas da coalizão é para assumirem responsabilidade pela segurança do povo, de suas casas, das instalações". Enquanto o médico falava, uma estranha calma tomava Basra. Era um forte contraste com a desordem civil que se abateu sobre a cidade desde segunda-feira, quando forças britânicas capturaram a cidade depois de duas semanas de fortes combates. Por dois dias, multidões enfurecidas tomaram as ruas, saqueando em prédios do governo tudo que podiam carregar. No hospital, 200 pessoas morreram e 750 foram tratadas de ferimentos de bombardeios e estilhaços. Hoje, apenas 50 dos 150 médicos apareceram para trabalhar; muitos permaneceram em casa para proteger suas famílias de saqueadores. Poucos dias atrás, homens armados invadiram o hospital e saíram com um carro e equipamentos médicos. Em resposta, os britânicos tiveram que colocar forças de guarda e posicionaram atiradores de elite no topo de prédios próximos, mas os médicos afirmam que isso não é suficiente. Pacientes e suas famílias, enquanto isso, estão revoltados com a devastação humana causada pelos ataques militares britânicos para capturar Basra. "Eles nos feriram sem qualquer motivo. Não fizemos nada para eles. Não fizemos nada para merecer esse tratamento", reclamou Abdizahar Zidane, 46 anos, um funcionário público. Ao seu lado, seu neto de um ano se recuperava de ferimentos na cabeça e tórax. "Muitas famílias como a nossa foram destruídas por causa das agressivas forças militares", acusou Zidane. O médico Mohammed Jassim lembrava do mais pesado bombardeio na semana passada - 80 pessoas chegando ao mesmo tempo com sérios ferimentos. "Este não foi o único hospital a ver isso", relatou. "Estamos trabalhando dia e noite". Apesar de não quererem quantificar, não é difícil perceber o tamanho da revolta subjacente entre o pessoal médico, que teve que lidar com os feridos. O diretor do hospital não foi trabalhar hoje; ele estava com sua família, que perdeu 10 integrantes durante os bombardeios britânicos do fim de semana. Hoje, enquanto saques passavam a ocorrer em Bagdá, as lojas de Basra estavam fechadas e abandonadas. As ruas estavam no geral vazias - apenas pequenos grupos rodeavam caminhões-tanque britânicos fornecendo água, um bem valioso desde que a energia elétrica foi cortada na semana passada, impedindo o bombeamento de água. As linhas telefônicas há muito não funcionam. O capitão da Marinha Frank Thorp, porta-voz do Comando Central dos EUA, explicou que a região de Basra está no meio de uma transição de operações de combate para "operações de segurança e estabilidade". "Viemos como combatentes de guerra, e agora estamos no ramo de mantenedores da paz", disse o capitão Al Lockwood, porta-voz das forças britânicas no Golfo Pérsico. A família de Abdul Hassan não concorda. Hassan, 28 anos, foi trazido por sua família de Nasiriya, logo a noroeste, para o Hospital Escola de Basra. Hoje ele respirava por aparelhos. Sua cabeça estava enfaixada, assim como o que sobrou de suas duas pernas. "Não podemos fazer nada contra os militares", explicou o primo de Hassan, que recusou-se a dar o nome. "Estamos muito revoltados. Somos pessoas inocentes". Veja o especial :