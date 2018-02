Em Berlim, Obama promete reduzir em 1/3 as armas nucleares americanas

Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade

Obama e Merkel acenam para a multidão no Portão de Brandenburgo. Foto: Kevin Lamarque/Reuters

O presidente dos EUA, Barack Obama, prometeu nesta quarta-feira, 19, em discurso no Portão de Brandenburgo, em Berlim, reduzir em um terço as armas nucleares do arsenal americano.

"Enquanto as armas nucleares existirem, nunca estaremos seguros", disse o presidente. Obama afirmou que pretende discutir a redução com o presidente russo, Vladimir Putin..