Em breve encontro, Putin e Bush discutem Irã e Oriente Médio Os presidentes russo, Vladimir Putin, e o americano, George W. Bush, conversaram durante um breve encontro nesta quarta-feira sobre a entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio (OMC), o problema nuclear do Irã e a crise no Oriente Médio, informou o Kremlin. Putin recebeu Bush no aeroporto Vnukovo-2 de Moscou durante uma escala técnica do presidente americano em sua viagem ao sudeste asiático, para assistir à cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia Pacífico (Apec) nos próximos dias 18 e 19 em Hanói, Vietnã. "Durante as conversas, (os dois) discutiram diversos assuntos das relações bilaterais, assim como questões internacionais, com especial ênfase ao problema nuclear do Irã", informou o porta-voz da Presidência russa, Alexei Gromov. No âmbito bilateral, os presidentes confirmaram que, durante a reunião à parte que farão na cúpula de Hanói, "será assinado o protocolo sobre a adesão da Rússia à OMC", após a aprovação dada recentemente pelo governo americano para o processo. Questão iraniana Segundo fontes russas, Putin informou a Bush sobre as consultas realizadas no fim de semana passado em Moscou com o negociador iraniano, Ali Larijani, e a postura do Kremlin a esse respeito. Os EUA e a União Européia buscam o apoio da Rússia à aprovação de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que puna o Irã por não renunciar ao enriquecimento de urânio, suscetível para ser usado na fabricação de bombas atômicas. Durante a reunião informal no aeroporto governamental de Moscou, Putin e Bush trocaram opiniões também sobre a crise do Oriente Médio e diversos aspectos do regime de não-proliferação das armas nucleares, segundo Gromov. No final do encontro, os presidentes almoçaram, acompanhados por suas mulheres, Laura Bush e Lyudmila Putin, e pelas comitivas, segundo a agência russa Interfax.