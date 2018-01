Em busca da 'face real' de Bolívar

Ao determinar a retirada dos retratos do ex-presidente Hugo Chávez e do herói da independência nacional, Simón Bolívar, da sede do Legislativo venezuelano, o presidente da Assembleia Nacional, Henry Ramos Allup, deu a seguinte justificativa: “Tirem também este Simón Bolívar falsificado. Este não é Bolívar, é uma invenção deste senhor (Chávez)”.

O retrato desalojado pelo parlamentar é motivo de polêmica nacional desde sua apresentação, em 2012.

Depois de dois anos de estudos e pesquisas que incluíram uma tomografia computadorizada do crânio do “Libertador”, um grupo de cientistas venezuelanos entregou a Chávez uma imagem feita por computador do que seria o “verdadeiro” rosto de Bolívar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Diferente da imagem do “Libertador” de pele alva e traços finos difundida ao longo de dois séculos, o Bolívar “chavista” tem nariz alongado, tez morena e olhos pequenos e profundos.

Para os opositores do chavismo, é mais uma peça de propaganda do ex-presidente, que tentou aproximar a imagem de Bolívar da maioria do povo venezuelano.

O retrato foi apresentado pelo próprio Chávez, cercado de crianças, em meio à disputa eleitoral de 2012, em evento transmitido ao vivo pela TV. “A partir de hoje teu rosto verdadeiro, resgatado pelas mãos amorosas de teus filhos cientistas, brilhará muito mais porque já sabemos com precisão a luminosidade desse olhar”, disse ele, na época.

Ontem, enquanto monitorava um grupo de estudantes pelos pontos históricos do centro de Caracas, o professor de História Segundo Pérez comentou a polêmica. “Na verdade, o que existe é uma disputa pela imagem de Bolívar. A direita nunca aceitou que Chávez tivesse se apropriado dela. E Chávez nunca admitiu a origem aristocrática do Libertador”, disse ele. / R.G.