Em busca de dinheiro e de votos, Obama faz promessas em campanha na Flórida A Casa Branca prometeu ontem acelerar as obras de modernização dos portos de Jacksonville e de Miami. Após o anúncio, o presidente Barack Obama, que busca a reeleição, desembarcou na Flórida para dois dias de comícios, de arrecadação de fundos para sua campanha e de entrevistas para jornais locais. A Flórida detém 29 cadeiras no colégio eleitoral, que definirá o resultado da eleição presidencial de novembro. Se vencer no Estado, de acordo com pesquisas de opinião, Obama terá de ganhar apenas em mais dois ou três Estados, todos sem favorito definido, para alcançar os 270 votos necessários no colégio eleitoral. Na Flórida, Obama e Mitt Romney estão empatados, segundo pesquisas.