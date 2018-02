Em busca de influência, Rússia recebe líder do Hamas O líder do grupo militante palestino Hamas, Khaled Meshal, está visitando Moscou. A viagem ocorre no momento em que o governo russo busca aumentar seu papel na promoção da paz no Oriente Médio. O Ministério das Relações Exteriores russo não divulgou informações sobre o encontro, hoje, entre o chanceler russo, Serguei Lavrov, e Meshal. O Kremlin tenta sediar uma conferência de paz sobre o Oriente Médio.