Em caixões separados, siamesas recebem o último adeus Centenas de pessoas deram um último adeus às gêmeas siamesas de 29 anos que morreram durante uma cirurgia de separação. Os corpos de Ladan e Laleh Bijani jaziam em caixões separados na Grande Mesquita de Teerã. Ambas serão enterradas amanhã cedo. Hoje pela manhã, um avião chegou a Teerã com os corpos de Ladan e Leleh. Em uma cerimônia usualmente reservada a autoridades, uma banda militar tocou música solene enquanto os caixões eram retirados do avião. Em prantos, amigos das irmãs e funcionários do governo observavam os ataúdes cobertos com flores brancas. A morte das gêmeas emocionou a sociedade iraniana. Milhares de pessoas pararam de trabalhar, e muitos choraram, quando a televisão estatal anunciou o falecimentos das jovens.