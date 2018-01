Em campanha, Bush destaca guerra contra o terror O presidente George W. Bush disse que seu governo está conseguindo progressos na guerra contra o terrorismo, mas advertiu que não afrouxará a guarda enquanto persistir o perigo. "Estamos tendo êxitos, mas devem saber que nos encontramos em uma ofensiva", afirmou Bush a cerca de 1.600 funcionários de organismos de emergência, policiais e cadetes do Instituto Militar do Novo México, em Roswell, cidade conhecida pela suposta aparição de ETs no passado. Bush chegou a esta localidade para finalizar um giro de dois dias, depois de ter pronunciado seu discurso sobre o estado da nação. Com a viagem, o presidente deseja dirigir-se diretamente ao público em Estados cruciais para sua reeleição - já visitou Ohio e Arizona. Nas eleições de 2000, Bush perdeu no Novo México por 366 votos.