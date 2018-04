Em campanha em NY, Weiner diz que não vai desistir

No vídeo, que foi publicado no site de sua campanha nesta terça-feira, Weiner afirma que quando as coisas "embaraçosas" da vida privada de uma pessoa se tornam públicas, ela deve falar sobre isso. Olhando diretamente para a câmera, ele falou diretamente à políticos e editores de jornal que disseram que ele deveria retirar a sua candidatura. Ele afirmou que quem faz esse pedido não o conhece e não conhece Nova York, acrescentando que desistir não é algo que um nova-iorquino faria. "Eles lutam por coisas difíceis", diz Weiner.

Uma nova pesquisa divulgada nesta segunda-feira indicou que Weiner perdeu 10 pontos porcentuais das intenções de voto, passando de 26% para 16%. Fonte: Associated Press.