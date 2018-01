Em carta a Khadafi, Bush elogia eliminação de armas O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, enviou uma mensagem ao líder líbio Muamar Khadafi elogiando o "excelente progresso" do país norte-africano na eliminação de armas de destruição em massa e programas de mísseis, informou o Departamento de Estado dos EUA nesta quarta-feira. O subsecretário de Estado americano William Burns entregou a mensagem de Bush a Khadafi na terça-feira, durante uma importante reunião em Trípoli. Adam Ereli, um porta-voz da chancelaria americana, disse que Bush afirmou a Khadafi que suas ações com relação às armas de destruição em massa "nos permitem buscar avanços contínuos em nossas relações bilaterais". A reunião entre Burns e Khadafi representou a visita oficial do funcionário de mais alto escalão do governo americano a viajar à Líbia desde o fechamento da Embaixada dos EUA em Trípoli, em fevereiro de 1980. Questionado sobre o rótulo dado à Líbia de país "patrocinador do terrorismo", Ereli disse que Trípoli "reduziu seu apoio ao terrorismo internacional, mas continua mantendo laços com alguns clientes terroristas do passado". De acordo com ele, Burns disse a Khadafi que os EUA vêem com bons olhos o convite líbio à Anistia Internacional e a libertação de um proeminente líder oposicionista.