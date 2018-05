Em clima de boda real, Londres festeja 85 anos de rainha

LONDRES

Oito dias antes do casamento do neto, a rainha Elizabeth II comemorou ontem seus 85 anos com uma visita à abadia de Westminster, onde será realizada a cerimônia de William e Kate Middleton, dia 29. Com a família real sob os holofotes, a participação anual da rainha na missa de Páscoa transformou-se em um grande evento para a sociedade e um ensaio para a imprensa.

A rainha, que celebrará 60 anos de reinado em junho do ano que vem, participou da missa - que coincidiu com o seu aniversário - com o príncipe Philip. A cerimônia foi realizada em Westminster pela primeira vez nos últimos dez anos. Do lado de fora, centenas de súditos cantaram parabéns. Seguindo a tradição, a rainha distribuiu moedas a 85 homens e mulheres. No dia de seu aniversário, ela deve presentear um número de pessoas igual ao de sua idade por serviços prestados à Igreja e à comunidade.

Ontem, a família real britânica também divulgou a carta de consentimento formal à união do príncipe William com Kate Middleton. Com a proximidade do casamento, a rotina da família real britânica transformou-se em um reality show.

Ontem, os jornais estamparam fotos de Kate fazendo compras. Para o dia da cerimônia, a CNN escalou 125 repórteres, cinegrafistas e equipe para a cobertura. Durante o terremoto no Japão, apenas 50 profissionais atuaram na produção do noticiário local.

A BBC declarou-se o "canal oficial do casamento real" e levará ao ar 184 horas de programas especiais sobre a família real britânica. Até os canais infantis terão uma programação especial: o Disney Channel britânico transmitirá uma maratona de desenhos com princesas como protagonistas.

Homenagem à mãe. Dias antes do casamento, o príncipe William visitou com a noiva o túmulo da mãe, a princesa Diana, que morreu num acidente de carro, em Paris, em 1997. Diana está sepultada em uma pequena ilha de um lago na propriedade da família real em Northamptonshire, no centro do país. O acesso é permitido apenas aos parentes.

O jornal Daily Mirror relatou que o casal permaneceu de mãos dadas durante o tributo a Diana. O príncipe, que deu o anel de safira de Diana para Kate no noivado, afirmou que o presente era um modo de manter a mãe "perto de tudo" durante o casamento.

Segundo o jornal, mesmo que a noiva não tenha conhecido Diana pessoalmente, o príncipe considerou importante que Kate entendesse "o amor e o sofrimento" de sua ligação com a mãe.

O arcebispo de Canterbury, Rowan Williams, responsável pela cerimônia que unirá o casal, afirmou ontem que William e Kate estavam plenamente conscientes dos possíveis custos de oficializar a união em público. / MCT e AP