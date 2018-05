Em clima de festa, príncipe William e Kate se casam

Atualizado às 10h12

O esperado momento do beijo no palácio de Buckingham.

LONDRES - Após quase nove anos de namoro, o príncipe William e Kate Middleton casaram-se nesta quinta-feira, 29, aos olhos de 2 bilhões de pessoas. A cerimônia foi realizada na abadia de Westminster, pelo arcebispo de Canterbury, Rowan Williams, em Londres. A união foi assistida por 1,9 mil convidados na abadia e atraiu cerca de um milhão de pessoas às ruas da capital inglesa

Kate chegou à abadia por volta das 11 horas locais (7 horas em Brasília), em um Rolls-Royce Phantom 6. Ela usava um véu cobrindo o rosto e segurava um buquê de lírios do vale. A noiva também ostentava uma tiara emprestada pela rainha Elizabeth II. Do lado de fora da igreja, o sistema de som transmitia a música entoada pelo coral, enquanto o sino que fica na torre do relógio Big Ben ressoava.

Como o costume, os horários de saída e chegada dos noivos, convidados e padrinhos foi seguido à risca, com poucos minutos de atraso. A cerimônia até acabou cinco minutos antes do previsto, e transcorreu sem quaisquer problemas. Depois de deixarem a abadia e Westminster, os noivos e os integrantes da famíllia real se dirigiram ao palácio de Buckingham, onde William e Kate apareceram na varanda e deram seu primeiro beijo como marido e mulher em público. Depois da movimentada manhã, o casal ainda participa de um almoço para 650 convidados, seguido de uma festa para 300 amigos e parentes.

Público

A multidão que acompanhou o cortejo lotou as ruas de Londres desde as primeiras horas do dia - e havia pessoas acampadas desde o início da semana nos arredores da abadia. Toda vez que alguma figura importante do casamento ou da família real iniciava o trajeto para o local do casamento, o público acenava e comemorava. Depois, ao fim do casamento, todos acompanharam o cortejo da carruagem que levava o casal e da cavalaria até o palácio de Buckingham.

O casamento real dominou o noticiário internacional desta sexta-feira. Além disso, na rede de microblogs Twitter, todos os dez termos mais comentados pelos usuários estavam relacionados à união de William e Kate. Em todo o mundo, estima-se que dois bilhões de pessoas acompanharam a cerimônia pela web e pela televisão.

Segurança

Quase 5 mil policiais fizeram a segurança do evento. As autoridades também deslocaram helicópteros para sobrevoar a área e o entorno da abadia foi verificado por cães farejadores. Mesmo os convidados tiveram de passar por uma inspeção de segurança. Nenhum incidente, porém, foi registrado durante a cerimônia, comemorada como uma verdadeira festa pelos britânicos.

Momento da troca de alianças na abadia de Westminster.