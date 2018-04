Em clima tenso, presidente do Irã adia viagem à Rússia

"Hoje não, amanhã", respondeu uma funcionária ao ser questionada sobre a presença de Ahmadinejad na cúpula. Um funcionário do Kremlin disse que a presença ou não do presidente iraniano amanhã será confirmada em breve. "Isso dependerá da situação no país dele", afirmou. O anúncio da vitória folgada de Ahmadinejad sobre o moderado Mir Hossein Mousavi motivou protestos e algumas das piores cenas de confrontos em Teerã na última década. Inicialmente, Ahmadinejad se reuniria ainda hoje com o presidente russo, Dmitri Medvedev, segundo funcionários do Kremlin. O Irã é um país observador da OCX.

O presidente chinês, Hu Jintao, deve chegar ao evento na Rússia hoje. A OCX foi estabelecida em 1996, como uma alternativa à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O foco da entidade, capitaneada por Moscou e Pequim, é também conter a influência norte-americana na Ásia. Além de China e Rússia, o grupo inclui Usbequistão, Quirguistão, Casaquistão e Tajiquistão. O Irã já se mostrou anteriormente interessado em se tornar membro pleno, mas por enquanto tem apenas status de observador.

Ainda que a Rússia busque se aproximar da nova administração dos Estados Unidos, do presidente Barack Obama, o encontro deve enfatizar a desconfiança do grupo sobre o papel dos EUA como uma superpotência global. O Kremlin informou que a principal tarefa dos líderes será preparar um comunicado que enfatize a importância da "multipolaridade", em uma aparente advertência contra qualquer dominação dos EUA na diplomacia global.

"A declaração irá notar a irreversibilidade da mudança rumo à multipolaridade real e o aumento da importância do aspecto global para resolver problemas regionais", afirmou a entidade, em comunicado. "Não há alternativa para a cooperação internacional como um instrumento de se resolver problemas."

Afeganistão

O Afeganistão também deve ser um dos principais pontos tratados nas conversas. O presidente afegão, Hamid Karzai, é um convidado do encontro. Ele deve se encontrar com seu colega quirguiz, Kurmanbek Bakiyev, para falar sobre o fechamento da base militar norte-americana no território do Quirguistão. A instalação é considerada essencial para os suprimentos das tropas no Afeganistão e Karzai trabalha para que ela permaneça funcionando.

Amanhã, o presidente da China participará do primeiro encontro oficial dos chamados Brics (Brasil, Rússia, Índia e China), também em Ecaterimburgo, com a presença do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. As informações são da Dow Jones.