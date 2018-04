Em confronto, Otan mata 20 insurgentes no Afeganistão Pelo menos 20 insurgentes foram mortos durante um confronto entre a tripulação de um helicóptero e militantes no sul do Afeganistão, informou hoje a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). A aeronave da Otan foi vítima do ataque, mas a tripulação respondeu com disparos contra um grupo rebelde que portava armas leves ou pequenas metralhadoras, informou a aliança em comunicado.