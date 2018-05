Em crise com Evo, Reino Unido e EUA apelam ao Brasil Expulsos da Bolívia pelo governo de Evo Morales, os serviços de inteligência da Grã-Bretanha e dos EUA passaram a depender das operações e da influência do Brasil no país vizinho para combater o tráfico de drogas, um problema cada vez mais crítico na região. Documentos obtidos pelo jornal O Estado de S. Paulo em Londres, Viena e com o grupo WikiLeaks apontam que o País se tornou fundamental para os interesses britânicos e americanos na Bolívia nos últimos anos, levando e trazendo mensagens e mediando soluções. No entanto, acima de tudo, o governo brasileiro colocou-se na linha de frente do combate internacional contra a cocaína, que avança no país vizinho.