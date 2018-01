Em Cuba, papa terá encontro histórico com patriarca da Igreja Ortodoxa russa

CIDADE DO VATICANO - O papa Francisco se reunirá com o patriarca da Igreja ortodoxa russa, Kirill, em Cuba no dia 12 antes de chegar ao México, anunciou o Vaticano nesta sexta-feira, 5. Este será o primeiro encontro entre os chefes destas duas Igrejas e é considerado o primeiro passo para uma possível visita de um pontífice à Rússia.

O porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, leu um comunicado conjunto com o patriarcado de Moscou no qual indicava que Francisco e Kirill "se encontrarão no próximo dia 12 de fevereiro. O encontro será realizado em Cuba, onde o papa fará escala antes de sua viagem ao México, e onde o patriarca estará em visita oficial".

Essa histórica reunião "compreenderá uma conversa pessoal no Aeroporto Internacional José Martí, em Havana, e concluirá com a assinatura de uma declaração comum", anunciou. Esse encontro, segundo o comunicado, "preparado há muito tempo, será o primeiro da história e marcará uma etapa importante nas relações entre as duas Igrejas".

"A Santa Sé e o Patriarcado de Moscou desejam que seja um sinal de esperança para todos os homens de boa vontade. Convidamos todos os cristãos a rezar fervorosamente para que Deus abençoe este encontro, que pode produzir bons frutos", conclui. / EFE