Em Damasco, países árabes discutem boicote a Israel Países árabes deram início hoje a uma reunião de cinco dias de seu enfraquecido comitê de boicote regional a Israel com planos de adicionar à sua lista negra companhias que negociam com o Estado judeu. Os 18 dos 22 países da Liga Árabe que participam do encontro devem discutir o conflito israelense-palestino e considerar a suspensão de sanções contra companhias que deixaram de comerciar com Israel. Ahmed Khazaa, comissário-geral do Escritório Central de Boicote, fundado há 52 anos e com sede em Damasco, denunciou o ataque aéreo de Israel contra um suposto campo de treinamento de radicais palestinos na Síria no domingo passado em retaliação ao atentado suicida a bomba em Haifa que matou 20 israelenses. A Síria afirma que o campo estava abandonado há anos. "O povo palestino que está lutando por liberdade e independência... está sendo sujeito a uma guerra organizada de aniquilação por parte de Israel", denunciou Khazaa. "A agressão que foi executada por Israel em território sírio é um bom exemplo". O escritório de boicote já chegou a listar 8.500 companhias e pessoas que negociavam com Israel. Mas sua influência declinou consideravelmente nas últimas duas décadas depois que o Egito e a Jordânia fizeram as pazes com Israel, os palestinos embarcaram num processo de paz e vários estados do Golfo Pérsico passaram a ignorá-lo. O encontro de hoje ocorre em meio ao aumento de tensão no Oriente Médio, com confrontos israelense-palestinos, a ocupação americana do Iraque e os duros protestos da Síria contra o ataque de Israel a seu território, o primeiro do tipo em três décadas.