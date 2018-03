Em Darfur, presidente sudanês promete trabalhar pela paz

O presidente sudanês Omar al-Bashir, indiciado por genocídio e crimes de guerra em Darfur, prometeu nesta quinta-feira, 24, trabalhar pela paz na região e pelo retorno de centena de milhares de pessoas - que foram forçadas a fugir - para suas casas. Veja também: Presidente do Sudão visita Darfur após ser acusado de genocídio Após o pedido de prisão do líder sudanês, feito no dia 14 por um procurador-geral do Tribunal Penal Internacional (ICC, na sigla em inglês), Bashir viajou a Darfur, lançando-se como um agente de paz. Sua prisão será julgada pelos magistrados de Haia nos próximos meses. "Não precisamos de ninguém para nos mostrar como deve ser feita a paz", declarou o líder sudanês a uma multidão em Darfur. "Nós estamos com vocês até atingirmos a paz e os refugiados voltarem para suas casas", continuou. As Nações Unidas estimam que cerca de 300 mil pessoas morreram em Darfur e outras 2,5 milhões ficaram desabrigadas em cinco anos de conflito. Bashir não tem planos para visitar os campos de refugiados, onde a rejeição ao governo é alta. "Nós devemos trabalhar juntos para remover os motivos que os desabrigaram, impor a segurança e restaurar o prestígio do Estado", acrescentou o chefe de Estado sudanês. Enquanto isso, um assistente de Bashir na Jordânia disse à imprensa que o conflito de Darfur está sendo "exagerado". "Nós não justificamos alguns erros que cometemos sem intenção, mas, como vocês sabem, centenas de oficiais - incluindo soldados - estão sendo julgados", disse Ghazi Salah Eddin Atabani, alto membro do partido Congresso Nacional.