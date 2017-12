Em Davos, o especulador George Soros se diz "desapontado" com acusações Ao contrário do Fórum Social Mundial em Porto Alegre, em Davos apenas 15 pessoas compareceram à pequena igreja evangélica onde foi realizado a teleconferência. "Ninguém sabia de nada", explicou o organizador do encontro, o jornalista Patrice Barrat, acusando representantes do Fórum Econômico Mundial de proibir qualquer conexão com a programação e dificultar o aluguel de um local para fazer o link. Todos os participantes tinham assessores. George Soros, o principal alvo das críticas, não escondeu seu desconforto. "Fiquei desapontado", disse. "Fui acusado de hipócrita, e seria muito hipócrita da minha parte se eu dissesse que não fiquei com raiva." Soros disse ainda que em nenhum momento foi ao debate para representar Davos. "Fui apenas dialogar, mas de qualquer maneira não me arrependo." Outro participante da discussão, John Ruggie, um dos principais assessores de Kofi Annan, o secretário-geral da ONU, ressaltou que apesar de toda a tensão o movimento foi válido porque tentou-se estabelecer um diálogo. "Espero que tenhamos mais oportunidades e que elas sejam mais calmas." Em reposta às acusações de que a ONU estaria do mesmo lado que os dirigentes de Davos, representantes da entidade reagiram dizendo que só estavam ali porque foram convidados a participar de um debate. Todo o programa foi retransmitido por TVs americanas, européias e australianas, entre outras. João Caminoto Leia mais: 28/01 Debate entre Davos e Porto Alegre teve insulto e constrangimento Em Davos, ongs vão protestar contra repressão Belga critica posição "moderada" do PT sobre dívida externa Secretário da ONU critica sistema de patentes Sucesso pode tirar o fórum de Porto Alegre Parlamentar cubano chama de "farsa" a eleição de Bush Confirmada teleconferência entre fóruns Índios lutam para ingressar na sociedade Suplicy encontra aliados para o Renda Mínima Africanos denunciam falta de tratamento à aids Porto Alegre e Davos se enfrentam hoje Lula emociona Fórum, mas nega candidatura Ministro francês é criticado em Porto Alegre 27/01 Bové e Hoffmann fazem aliança contra transgênicos De anarco-punks a índios, é variado o público do Fórum Social CUT promete fazer a "Seattle do Sul" EUA e Japão ditam rumos da economia global Lula dá testemunho pessoal no Fórum de Porto Alegre ONGs protestam contra repressão em Davos Parlamentar suiço chama de "cretinice" a repressão em Davos Suiços protestam em Porto Alegre contra repressão em Davos OMC pode ter nova rodada global de negociações Polícia contém manifestantes em Davos Espanhol propõe, no Fórum Social, "refundar" a esquerda México vai investir na integração indígena Governadores de esquerda lançam manifesto no Fórum Social 26/01 Via Campesina quer união contra transgênicos Para o Fórum, era atual é da "globocolonização" Marta vira "estrela" do Fórum Social Fórum deve propor medidas contra a violência Davos e Porto Alegre: briga titânica Lula garante que não é contra globalização Agricultores contra transgênicos em Porto Alegre 25/01 Marcha contra o neoliberalismo reúne mais de 10 mil Para Lula, fórum social "veio para ficar" Davos debate "2ª fase" da globalização Pratini critica protecionismo agrícola de países ricos Fórum Social é aberto em Porto Alegre Stédile defende extinção da OMC Brasil é homenageado com Fórum Social Fórum Social e Fórum econômico começam hoje Fórum Econômico Mundial tem início tranqüilo