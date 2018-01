Em desvantagem, Papandreou pede mais uma chance O líder socialista George Papandreou admitiu hoje que seu partido cometeu erros durante seus dez anos no governo grego, mas conclamou os eleitores a dar-lhe mais uma oportunidade e elegê-lo como primeiro-ministro nas eleições de domingo. Em um discurso em rede nacional de TV, Papandreou prometeu responder as acusações de corrupção e clientelismo que reduziram o apoio popular aos socialistas, que governam o país sem interrupção desde 1993 e, salvo três anos, desde 1981. "Reconhecemos a existência de problemas. Reconhecemos a existência de debilidades, mas temos a vontade de virar essas páginas mal escritas. O novo governo será reduzido, renovado e eficiente", disse Papandreou. "Serei implacável com a corrupção. E serei intolerante com os negócios sujos." As pesquisas de opinião mais recentes indicam que o partido Nova Democracia, de Costas Carmanlis, de posição conservadora, mantinha uma vantagem de 3,5 pontos porcentuais sobre os socialistas. Uma vitória no domingo daria aos conservadores o poder pela primeira vez em uma década e constituiria um novo revés para os governos socialistas europeus.