Em dia com 70 mortes, ministro da Defesa britânico diz que Iraque progrediu Des Browne, ministro da Defesa britânico, afirmou nesta segunda-feira que um progresso está sendo feito na segurança do Iraque, apesar do número de mortes nos últimos dias e o saqueio a uma base desocupada por forças aéreas britânicas na última semana. "Cada vez que eu venho, vejo mais progresso" no Iraque, afirmou Browne que chegou ao país na manhã desta segunda-feira para encontrar autoridades e tratar da transferência de bases americanas para forças iraquianas para cuidar segurança no país. Browne encontrou Abdul-Qader Mohammed Jassim al-Mifarji, ministro da defesa iraquiano, e mais tarde teve uma reunião com o primeiro ministro Nouri al-Maliki, segundo um porta-voz britânico. Em uma coletiva, Browne afirmou que há melhoras no país, mas, citando a violência da última semana, reconheceu que "ainda há desafios"; várias explosões e tiroteios mataram ao menos 60 pessoas, incluindo oito soldados americanos. Um ataque suicida em Bagdá e confrontos desde a noite de domingo entre soldados americanos e iraquianos contra o "Exército Mehdi", milícia do clérigo rebelde xiita Moqtada al-Sadr já deixaram pelo menos 50 mortos no país nesta segunda-feira. Pelo menos 70 pessoas - 20 soldados iraquianos e 50 homens armados - morreram durante confronto de soldados americanos e iraquianos contra milicianos xiitas na cidade de Diwaniya, 200 quilômetros ao sul de Bagdá, segundo o Governo, apesar do toque de recolher decretado na cidade após os confrontos registrados no fim de semana. Transferência do controle no país A tomada do controle pelas forças iraquianas foi um dos pontos mais discutidos no encontro entre os dois ministros. Tropas iraquianas assumiram a responsabilidade em Muthanna, cidade xiita localizado no deserto do sul do país, antes comandada por forças britânicas. Maysan e Dhi Qar - outras duas províncias controladas por britânicos - devem passar aos iraquianos em poucos meses. Na última sexta-feira, iraquianos saquearam uma base militar que foi desocupada por tropas britânicas em Maysan para se posicionarem no local. Os saqueadores duvidam da capacidade das forças iraquianas controlarem a região depois da saída das coalizão entre Estados Unidos e Inglaterra. Browne tratou o saqueio como uma "área de interesse", e que lições podem ser retiradas para o futuro, quando novas transferências devem ser feitas. Mais tarde, o ministro da defesa afirmou que a violência está "crescendo" e disse que "inevitavelmente dificuldades surgirão". O secretário de defesa também afirmou que não há planos para reduzir as forças britânicas na província de Maysan e em todo o país. Durante a última semana, funcionários do ministério da defesa afirmaram, em Londres, que o número de soldados pode cair de 7 mil para 3 ou 4 mil até o segundo semestre de 2007. Oficiais britânicos afirmaram da intenção de retirar as forças do Iraque em 2007. Aproximadamente 7.200 soldados britânicos estão no país e 115 morreram desde a invasão, em 2003. Esta matéria foi atualizada às 15h37