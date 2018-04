Em discurso histórico, Sarkozy critica uso da burca O presidente da França, Nicolas Sarkozy, criticou hoje o uso da burca pelas muçulmanas, insistindo que a vestimenta representa uma "humilhação" para as mulheres e que o hábito não será bem-vindo em seu país. Em discurso proferido hoje perante o plenário do Parlamento francês, Sarkozy alegou que o uso da burca não tem a ver com religião, mas como a liberdade e a dignidade das mulheres. Esse é o primeiro discurso de um presidente em sessão conjunta da Câmara e do Senado em 136 anos na França.