Em discussão, Gore culpou Clinton por derrota Logo após sua derrota nas eleições presidenciais dos EUA, Al Gore discutiu com Bill Clinton no que uma fonte chamou de "confronto catártico", durante o qual ele culpou o então presidente por seu fracasso eleitoral, informa uma reportagem publicada hoje pelo The Washington Post. De acordo com fontes ouvidas pelo jornal e que não foram identificadas, durante um encontro cara a cara, que durou mais de uma hora, Gore usou uma linguagem incomum com Clinton e disse que o escândalo sexual envolvendo a ex-estagiária da Casa Branca Monica Lewinsky e a baixa aprovação pessoal do presidente eram os principais causadores de sua derrota. Segundo o The Washington Post, Clinton respondeu com palavras igualmente fortes, afirmando que a derrota de Gore foi conseqüência do fato de o vice-presidente não ter conseguido capitalizar o sucesso da política econômica de seu governo. As fontes, que segundo o jornal são muito próximas tanto de Gore como de Clinton, afirmaram que até o encontro, a relação entre os dois já tinha se deteriorado muito e que aquela havia sido a primeira vez que eles se falavam em mais de um ano. Para uma das fontes citadas pelo diário, porém, a discussão foi "útil e construtiva" para clarear a atmosfera entre os dois políticos. "Foi um encontro muito positivo", afirmou a fonte.