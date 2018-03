Em dois confrontos, 97 iraquianos mortos As tropas americanas se envolveram em diferentes combates nesta sexta-feira no Iraque. A 150 km a noroeste de Bagdá, soldados americanos atacaram o que dizem ser uma "base terrorista". Pelo menos 70 iraquianos morreram nos choques, informou o site da BBC. A ofensiva tinha como objetivo supostos integrantes do partido Baath e da antiga Guarda Republicana, além de outros "elementos subversivos", disse um porta-voz do Exército. A ação começou com um bombardeio aéreo na quinta-feira e teria continuado com uma batalha por terra. Na cidade de Balad, também ao norte do Iraque, segundo os militares americanos, tanques de patrulha dos Estados Unidos foram atacados e reagiram. De acordo com oficiais americanos, 27 iraquianos morreram. O administrador civil do Iraque, o americano Paul Bremer, culpa grupos leais ao ex-presidente Saddam Hussein pelos ataques às tropas dos EUA. Mais de 40 soldados americanos já morreram desde que o presidente George W. Bush anunciou oficialmente o fim da guerra no dia 1º de maio.