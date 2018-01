Em encontro com Obama, Netanyahu diz que Israel quer a paz

WASHINGTON - O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira, 9, seu compromisso com uma solução de dois Estados com os palestinos para alcançar a paz no Oriente Médio, durante uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em que os dois líderes procuraram diminuir as diferenças sobre o Irã.

Obama, que recebeu Netanyahu no Salão Oval da Casa Branca, disse que estava ansioso para ouvir do primeiro-ministro suas opiniões sobre como reduzir a violência com os palestinos, e reiterou sua posição de que Israel tem o direito de se defender.

Os dois se cumprimentaram com aperto de mãos por duas vezes. Obama afirmou que iria discutir a implementação do acordo nuclear com o Irã, o qual Netanyahu se opõe. / REUTERS