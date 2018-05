Em entrevista, Assange agradece apoio de Lula O editor-chefe do site WikiLeaks, Julian Assange, agradeceu em entrevista publicada ontem pelo jornal El País o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o período em que esteve preso. O australiano de 39 anos disse que, enquanto esteve preso na Grã-Bretanha, recebeu apoio "em escala mundial, especialmente na América do Sul e na Austrália".