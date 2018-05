Em entrevista, Assange diz ser vítima de vazamentos

Assange demonstrou seu desagrado com uma reportagem do jornal britânico The Guardian, que tem um acordo com o WikiLeaks para conhecer antecipadamente os documentos diplomáticos norte-americanos vazados pelo site. A queixa foi feita por Assange durante uma entrevista publicada hoje no jornal britânico The Times.

O criador do WikiLeaks disse que o Guardian "publicou seletivamente" partes do relatório da polícia e argumentou que o documento foi entregue à publicação um dia antes da audiência em que ele garantiu sua saída de uma prisão britânica após pagar fiança, na semana passada. As informações são da Associated Press.