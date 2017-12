Em estado de coma profundo, Ariel Sharon completa 79 anos O ex-primeiro-ministro israelense Ariel Sharon completou nesta segunda-feira, 26, 79 anos no Centro Médico Shiba de Tel Hashomer, em estado de coma profundo após ter sofrido um derrame cerebral há mais de um ano, do qual não se recuperou. Segundo fontes médicas, não houve nenhum tipo de comemoração no quarto de Sharon, que fica em uma unidade especializada para pacientes com doenças de longa duração. Um porta-voz do centro médico disse que a condição do ex-primeiro-ministro, que respira através de aparelhos, permanece "sem mudanças". Sharon teve um derrame cerebral em 4 de janeiro de 2006, após um problema cerebral sofrido duas semanas antes, que tinha conseguido superar. Nas duas vezes, o ex-primeiro-ministro israelense tinha foi internado no hospital Hadassah Ein Karem, em Jerusalém, onde passou por oito cirurgias. Em 28 de maio, Sharon foi levado ao hospital de Shiba, em Tel Hashomer, perto de Tel Aviv, onde sofreu uma congestão em seus dois pulmões e um problema no funcionamento de seus rins, além de uma infecção que atingiu seu coração. Embora esteja estável, os especialistas temem que, devdo a sua idade avançada, seus órgãos vitais possam ser afetados. Por enquanto, e exceto o coração, todos funcionam normalmente.