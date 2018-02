Em festa, Holanda coroa William-Alexander, o 1º rei em 120 anos

Festa. Milhares de pessoas assistiram à cerimônia. Foto: Reuters/Divulgação/Palácio Real

(Atualizada às 10h26) AMSTERDÃ -O novo rei da Holanda, Willem-Alexander, jurou nesta terça-feira,30, seu cargo antes de ser investido como monarca dos Países Baixos em cerimônia realizada na igreja de Nieuwe Kerk, em Amsterdã. O monarca se emocionou bastante ao receber a coroa da mãe, a rainha Beatrix, que abdicou em seu favor. Foi a primeira coroação em um reino europeu neste século.

Visivelmente emocionada, a rainha Beatrix encerrou seu reinado numa cerimônia transmitida pela televisão para todo o país, enquanto milhares de pessoas vestidas de laranja comemoraram do lado de fora.

O rei Willem-Alexander pegou a mão de sua mãe e a olhou nos olhos depois de os dois assinarem o documento de abdicação no Palácio Real, localizado da praça Dam, centro de Amsterdã. Por um momento, Beatrix deu sinais de que iria chorar e a seguir apareceu na sacada, onde pôde ser vista por cerca de 20 mil de seus súditos.

"Eu estou feliz e agradecida por apresentar a vocês seu novo rei, Willem-Alexander", disse ela à multidão que gritava "obrigado".

O novo rei agradeceu à sua mãe. "Juro que defenderei e guardarei sempre com todas minhas forças a independência e a integridade do território do Reino", disse Willem-Alexander, perante os Estados Gerais (Parlamento) e autoridades do país, entre elas o atual primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte.

Ao receber a coroa da mãe, Willem-Alexander fez um discurso emotivo. "Querida mãe, hoje tomei o bastão do trono e estou agradecido, imensamente agradecido, por todos estes anos de dedicação", afirmou na sacada do palácio real de Amsterdã.

A polícia informou que um homem foi detido na praça Dam, logo após a abdicação, por não cumprir as ordens policiais. O espaço aéreo sobre Amsterdã foi fechado na segunda-feira e ficará assim por três dias. A polícia fez uma varredura na praça Dam em busca de bombas, com a ajuda de agentes alemães e cães farejadores.

O novo rei dos Países Baixos, um território com 16,7 milhões de habitantes e que engloba Holanda, Aruba, Curaçao e Sint Maarten, prestou uma singela homenagem a sua mãe e acrescentou que, "em nome também da rainha, agradecia os presentes por todo apoio e confiança".

Ao lado de sua esposa, a argentina Máxima Zorreguieta, o novo rei da Holanda tem o desafio de manter a credibilidade que sua mãe deu à coroa em seus 33 anos de reinado.

Nascido no dia 27 de abril de 1967 como primogênito do casamento de Beatrix da Holanda e o aristocrata e diplomático alemão Claus von Amsberg, Willem-Alexander Claus George Ferdinad é o primeiro monarca homem após uma dinastia de mulheres que reinou no país desde 1890.

Aos 46 anos, Willem-Alexander também é o primeiro príncipe europeu que assume o bastão da coroa no século XXI. "Willem-Alexander herda todo o profissionalismo de sua mãe, mas, certamente, deverá ser mais próximo do povo, ou seja, um rei acessível e ao que se pode tocar", afirmou à Agência Efe o historiador Coos Huijsen, especialista na dinastia holandesa.

Convidados reais de 18 países participaram do evento, dentre eles o príncipe Charles e sua mulher, Camilla, e o príncipe herdeiro japonês Naruhito e a princesa Masako. Charles também esteve presente na coroação de Beatrix, em 1980. / EFE e AP