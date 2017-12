Em fita, corretores da Enron falam em "limpar velhinhas" Corretores da Enron discutiam como manipular o mercado de energia da Califórnia durante conversas telefônicas recheadas de palavrões, nas quais eles se gabavam de roubar ?aquelas pobres vovozinhas? durante a crise energética que atingiu o Estado entre 2000 e 2001, segundo transcrição das conversas. Investigadores dizem que as transcrições mostram um quadro ainda mais sórdido do modo brutal pelo qual a empresa manipulou o mercado no período de blecautes generalizados e tarifas de luz extorsivas na Califórnia. Nos telefonemas, os corretores falavam alegremente sobre o congestionamento deliberado de linhas de transmissão, desligamento de geradoras e manipulação geral do preço da eletricidade. Eles também brincam com as doações da empresa para campanhas eleitorais - principalmente de George W. Bush - e sobre como elas poderiam gerar mais lucros. ?Eu adoraria ver Ken Lay secretário (ministro) da Energia?, diz um corretor, referindo-se ao ex-CEO da Enron, que caiu em desgraça com a descoberta de fraudes na companhia, atualmente sob investigação, e cujos laços com o governo Bush já atraíram diversas críticas. Em uma das gravações, um corretor pergunta sobre ?todo o dinheiro que vocês caras roubaram das pobres vovozinhas da Califórnia?. O corretor da Enron responde: ?É, vovozinha Millie, cara?. A porta-voz da Enron, Karen Denne, recusou-se a comentar as transcrições, mas disse que a empresa continua a ?cooperar plenamente com as investigações?. O porta-voz da comissão federal de regulamentação de energia (FERC, na sigla em inglês), Bryan Lee, disse a decisão administrativa de cobrar US$ 32,5 milhões da Enron por lucros indevidos ainda depende de aprovação.