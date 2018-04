Em gafe, Piñera cita hino polêmico

O presidente chileno, Sebastián Piñera, fez uma escolha de palavras no mínimo infeliz para despedir-se da Alemanha, país que visitou semana passada. No último compromisso oficial do giro que fez pela Europa, após o resgate dos 33 mineiros e depois de um café da manhã com o presidente alemão, Cristian Wulff, Piñera assinou o livro de ouro de visitas da presidência com uma citação que lembra o período nazista.

A frase "Deutschland über alles" (Alemanha acima de tudo, em tradução livre) iniciava o hino alemão de 1922 que foi mantido na época do nazismo. As palavras foram suprimidas do hino após a 2.ª Guerra.

A gafe foi revelada ontem pelo jornal Süddeusche Zeitung. E o governo do Chile imediatamente informou que a única intenção de Piñera ao citar a frase foi mostrar agradecimento ao governo alemão. "Não tinha nenhuma consciência de que essa frase pudesse estar ligada a um passado obscuro desse país e, portanto, lamento e peço desculpas", disse o presidente chileno ao jornal La Tercera. Piñera disse que escreveu "uma frase que havia aprendido e repetido muitas vezes nas décadas de 50 e 60, no Colégio Verbo Divino." A frase "Deutschland über alles", porém, foi relacionada aos nazistas após a ascensão de Adolf Hitler ao poder.

Curiosamente, o Chile também teve seu hino modificado por razões ideológicas. Durante o regime de Augusto Pinochet (1973-1989), a frase "Vossos nomes, valentes soldados" foi adicionada ao hino - e, após a queda do ditador, o trecho foi retirado. Mas até hoje simpatizantes do general ainda entoam o hino com essas palavras.