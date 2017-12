Em gravação, Bin Laden fala sobre seqüestradores O canal por satélite árabe Al-Jazira divulgou hoje trechos de um videoteipe no qual Osama Bin Laden dá o nome dos líderes dos sequestradores de 11 de setembro. Nos trechos de hoje, só foi trazida a voz de Bin Laden. É virtualmente impossível verificar se se trata-se realmente da voz do dissidente saudita acusado pelos ataques que mataram mais de 3 mil pessoas, mas ela parecia bem semelhante à sua voz nos videoteipes anteriores divulgados pelo canal baseado em Catar. "Quando falamos das conquistas em Washington e Nova York, falamos desses homens que mudaram o rumo da história e limparam o passado da nação da sujeira de governantes traidores e seus seguidores", disse a voz do homem que seria Bin Laden. O videoteipe completo deve ser divulgado na quinta-feira, segundo a Al-Jazira. Bin Laden aponta quatro homens como os líderes dos quatro grupos que promoveram os seqüestros de quatro aviões em 11 de setembro. Ele reza pela alma dos homens.