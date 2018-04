Em gravação, ex-porta-voz de Kadafi nega prisão

As gravações deste sábado postadas na página de Moussa Ibrahim no Facebook negam a afirmação do governo de que teria sido preso nos arredores da cidade de Bani Walid.

O Ministério do Primeiro-ministro divulgou, em comunicado, que Ibrahim, que se tornou o rosto internacional do regime nos meses finais, havia sido capturado quando tentava sair de Bani Walid. O áudio não estava disponível para verificação. As informações são da Associated Press.