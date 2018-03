Em guerra, Iraque continuará produzindo petróleo O Iraque planeja manter a produção e as exportações de petróleo mesmo se houver um ataque dos Estados Unidos contra seu território, informou nesta segunda-feira o vice-ministro de Petróleo do Iraque, Hussein al-Hudaithi. "Os planos foram estabelecidos para garantir a continuidade da produção de petróleo e a exportação do produto no caso de as instalações não serem atacadas", na possível ação norte-americana, disse Hudaithi em entrevista à Associated Press. Al-Hudaithi, em visita aos Emirados Árabes Unidos para participar de uma reunião de cúpula sobre energia que termina na quarta-feira, comentou que o Iraque mantém reservas de petróleo adequadas para o consumo doméstico, se seus campos forem destruídos numa guerra. Ressaltou, porém, que o governo deverá "adotar uma política interna de uso racional do combustível se houver uma guerra".